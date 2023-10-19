19 تشرين الأول عيد الاستقلال في البرازيل

دمشق-سانا

1781- البريطانيون ينهزمون أمام الأمريكيين بقيادة جورج واشنطن في معركة يوركتاون.

1812- تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتلالها.

1917- البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند ألنبي يحتلون القدس.

1935- عصبة الأمم تفرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا، وذلك بسبب قيامها بغزو إثيوبيا.

1954- جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر خلال 20 شهراً.

من مواليد هذا اليوم:

1433- مارسيليو فيسينو، فيلسوف إيطالي.

1910- سابرامانين تشاندراسخار، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.

1956- كارلو أورباني، طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد (سارس)، وحاصل على جائزة نوبل عام 1999.

من وفيات هذا اليوم:

1216- الملك جون، ملك إنكلترا.

1937- إرنست رذرفورد، عالم كيمياء نيوزلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.

2003- علي عزت بيغوفيتش، رئيس البوسنة والهرسك الأول.

أعياد ومناسبات:

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