لافروف يحذر من خطر تطور العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى حرب إقليمية

بيونغ يانغ-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر تطور العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى حرب إقليمية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في تصريحات للصحفيين في العاصمة الكورية الديمقراطية بيونغ يانغ التي يزورها حالياً: إن بلاده “مستعدة لمناقشة أي مقترحات بناءة تمليها بوضوح الرغبة في تحقيق وقف إطلاق النار، ومنع تصعيد الوضع في المنطقة”، مضيفاً: “نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين”.

واعتبر لافروف أن محاولات (إسرائيل) والدول الغربية إلقاء اللوم على إيران في كل شيء يحصل في المنطقة تمثل عملاً استفزازياً.

يذكر أن روسيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي أفشلته الدول الغربية ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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