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استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

2023-10-19

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي نور شمس شرق مدينة طولكرم ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وقرية بدرس غرب رام الله وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 40 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وباستشهاد الثلاثة يرتفع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول إلى 69 شهيداً.

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