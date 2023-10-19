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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

2023-10-18

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الشاب إبراهيم الحج 24 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، كما استشهد الشاب محمد فواقة 21 عاماً برصاص مستوطنين في قرية دورا القرع شمال مدينة رام الله.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت أمر وترقوميا في مدينة الخليل والخضر جنوب بيت لحم وشمال مدينة قلقيلية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق.

واستشهد طفلان فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال غرب رام الله بالضفة الغربية.

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