يوم غضب في الضفة الغربية تنديداً باستمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات حاشدة تنديداً بالمجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في مدن رام الله ونابلس وجنين ونابلس والخليل رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال في غزة وصوراً لضحايا المجازر الإسرائيلية والدمار في القطاع المحاصر.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.

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