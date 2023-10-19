ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزون الأمريكي ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 60ر1 دولار بما يعادل 9ر1 بالمئة مسجلة 50ر91 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66ر1 دولار أو 8ر1 بالمئة إلى 32ر88 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق من الجلسة.

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