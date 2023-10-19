متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس الأمريكي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

واشنطن-سانا

اقتحم عدد من المتظاهرين المنددين بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مبنى الكونغرس الأمريكي اليوم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته النائب عن ولاية جورجيا الامريكية مارغري تايلور غرين على مواقع انترنت أمريكية أعداداً كبيرة من المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية والمنددين بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة شقوا طريقهم داخل قاعة كانون روتوندا في الكابيتول هيل، حيث توجد مكاتب لجنة مجلس النواب يطالبون فيها بوقف إطلاق النار وخاصة بعد قيام الاحتلال الصهيوني بقصف مشفى الاهلي المعمداني في غزة.

كما يظهر مقطع الفيديو شرطة الكابيتول وهي تحاول تفرقة المتظاهرين وإخراجهم من المبنى إضافة إلى اعتقال عدد منهم.

وكانت عدة مدن أمريكية شهدت تظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين طالبت بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال منتقدين الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وجرائمه.

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