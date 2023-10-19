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طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء غائمة جزئيا بشكل عام

2023-10-18

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات مطرية في المناطق الساحلية والشمالية العربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

وليلاً يكون الجو بارداً خاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 55 في الساعة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق25 /15
المنطقة الجنوبية24 / 13
المرتفعات الجبلية18 / 8
المنطقة الوسطى25 / 15
المنطقة الساحلية25 / 16
المنطقة الشمالية24 / 13
منطقة الجزيرة25 / 13
المنطقة الشرقية29 / 15
منطقة البادية26 / 16

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