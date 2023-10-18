إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الادارة المركزية لوزارة الصحة والهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب في دمشق والهيئة العامة لمشفى المجتهد بدمشق، فيما تم اقرار نظام التحفيز في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس مع الأخذ بملاحظات توزيع العمالة على الأنشطة الفرعية بدقة ووفق اختصاصها المناسب.

كما تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى حمص الوطني مع الأخذ بالملاحظات وللهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب وللعاملين في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني مع الأخذ بالملاحظات.

وتم تأجيل مناقشة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى الكلية بدمشق والهيئة العامة لمشفى ابن سينا لوقت لاحق تحدده الوزارة.

وفي تصريح للصحفيين أكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لوزارة الصحة محمد شما أن نحو 1500 عامل تقريبا سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي بين حوافز إنتاجية وتشمل أنشطة الصناعة بالإضافة إلى أنشطة تكنولوجيا المعلومات وأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية، مبينا أن الحوافز المادية تضم الأنشطة الطبية والأنشطة الهندسية وورش الصيانة والمعدات، بينما تشمل العلاوات التشجيعية الأنشطة الفكرية والقانونية والأنشطة التخطيطية.

ولفت شما إلى أنه تم العمل على إنجاز أنظمة تحفيز لـ 33 هيئة و14 مديرية بالمحافظات، مبينا أن اقرار نظام التحفيز الوظيفي سينعكس إيجابا على سوية الخدمة الصحية والرعاية العلاجية والوقائية والتشخيصية والطبية المقدمة لجميع المواطنين.

من جهته أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق الدكتور راغب سليمان أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم اقراره يشمل حوافز مادية وعلاوات تشجيعية ومكافآت، مؤكدا أن عدد المستفيدين من الحوافز يبلغ 810 عمال وسيترك أثرا إيجابيا على معنويات العاملين في أداء العمل بشكل أفضل ويخلق بيئة تنافسية لتحقيق أفضل خدمة.

وتم أمس اقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.

جيما ابراهيم

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