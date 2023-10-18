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الجيش الروسي يحبط هجوماً جوياً أوكرانياً على القرم

2023-10-18

موسكو-سانا

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزاييف أن الأسطول الروسي أحبط اليوم هجوماً جوياً أوكرانياً.

وكتب رازفوزاييف في قناته على تليغرام وفقاً لوكالة نوفوستي: في منطقة سوخارنايا بالكا أحبط أسطولنا هجوماً جوياً، وتم وضع جميع الخدمات المدنية في حالة تأهب.

وأشار إلى أنه يتم حالياً التحقق من المعلومات حول الأضرار في البنية التحتية، داعياً إلى الهدوء والاعتماد على المعلومات الرسمية فقط.

وكان رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أعلن أمس أن الدفاعات الروسية أسقطت ثماني مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.

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