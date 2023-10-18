حداداً على أرواح شهداء غزة… إشعال شموع وسط مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

تضامنا مع أهالي قطاع غزة وباقي مدن فلسطين المحتلة، وحداداً على أرواح شهداء العدوان الغاشم الذي ينفذه الكيان الإسرائيلي على غزة، نفذت شعبة مدينة الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع الفعاليات الشعبية فعالية إشعال شموع في وسط مدينة الحسكة.

واعتبر المشاركون أن ما يحدث في غزة جريمة بشعة يرتكبها الكيان الغاصب بحق أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، وطالبوا العالم بسرعة التحرك لوقف الإرهاب الممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو قيادة شعبة مدينة الحسكة للحزب البتول عليوي أن ما يتعرض له أبناء قطاع غزة وفلسطين جريمة بشعة وحرب إبادة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، من خلال العدوان المستمر أمام أعين العالم كله.

وأضافت عليوي: “يجب أن يعرف العالم كله أننا مع أبناء فلسطين، وأن شمعة المقاومة ستبقى متقدة رغم كل الإرهاب الذي يمارس بحق أهلنا في فلسطين، وكلنا ثقة أن محور المقاومة سيحقق النصر ويحرر الأرض المحتلة ويعلن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

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