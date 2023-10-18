بطاركة ورؤساء كنائس القدس المحتلة يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة قوات الاحتلال على مجزرة مستشفى المعمداني

القدس المحتلة-سانا

طالب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة المجتمع الدولي بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المجزرة التي ارتكبتها في مستشفى المعمداني بقطاع غزة المحاصر والتي أدت لاستشهاد 500 فلسطيني على الأقل،وإصابة أكثر من 600.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن البطاركة ورؤساء الكنائس أصدروا بياناً قالوا فيه: نعلن بوضوح أن هذه الجريمة بوصفها جريمة بشعة نكراء تستدعي أشد الانتقاد والمساءلة الدولية، ونأمل من المجتمع الدولي أن يتحمل واجبه في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

وأكد البيان أن هذه الجريمة في غزة الحزينة تمثل انتهاكا عميقا لمبادئ الإنسانية نفسها بعد أن تم تدنيس المستشفيات التي تُعتبر ملاذاً بموجب القانون الدولي.

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