رئيسي: مجزرة مستشفى المعمداني بداية نهاية الاحتلال الإسرائيلي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاقيات التي وقعها، وأن جريمة مستشفى المعمداني هي بداية النهاية له.

وخلال كلمة له أمام عشرات الآلاف من المشاركين في مسيرات حاشدة تنديداً بجرائم الكيان الصهيوني وسط طهران قال رئيسي: “مع كل الظلم الذي تمارسه إسرائيل لم تستطع النيل من حق الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن أبطال عملية طوفان الأقصى أثبتوا أن لهم القرار في ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني، وأن حرب الحجارة تبدلت إلى حرب الصواريخ وأن الشعب الفلسطيني لم ولن يتراجع عن حقه أبداً.

وأشار إلى وجود إجماع عالمي على أن الكيان الصهيوني مجرم حرب وهذه هزيمة أخرى له، مؤكداً أنه ستتم معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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