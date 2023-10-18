عبد اللهيان: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

جدة-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الكيان الصهيوني يواصل بدعم من الولايات المتحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن واشنطن تتحمل مسؤولية هذه الجرائم.

وأوضح عبد اللهيان خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم أن مواصلة الاحتلال الصهيوني اغتصاب الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وارتكاب جرائم القتل الجماعي وتدمير المنازل والاعتقال والتعذيب وتحكم الاحتلال بمصادر الكهرباء والمياه في فلسطين وانتهاكه حرمة المسجد الأقصى والمقدسات ما هي إلا جزء من الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال ولا بد من وقفها، لافتاً إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة مستشفى المعمداني في غزة ،وواشنطن تتحمل مسؤولية جميع جرائمه.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن إدانة بلاده بشدة محاولات الكيان الصهيوني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرياً والتي تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب وضع حد فوري لها، داعياً الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع (إسرائيل) للتأكيد على رفض هذه الدول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها،

إضافة إلى فتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة المحاصرين، وإرسال وفد من الدول الإسلامية إلى غزة بهدف الوقوف على الأوضاع الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني فيها، والعمل على إنشاء فريق قانوني من الحقوقيين في الدول الأعضاء في المنظمة لتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والعمل على تشكيل محكمة لهذا الغرض.

وشدد عبد اللهيان على أن عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى) أثبتت أن قضية فلسطين حية ونابضة، مؤكداً أن فلسطين ما بعد طوفان الأقصى ستكون مختلفة عما قبلها فالمستقبل هو للفلسطينيين.

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