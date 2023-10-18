استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، غرب رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على طفلين عند مدخل بلدة شقبا غرب رام الله، ما أسفر عن استشهادهما.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 69 فلسطينياً في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وكان استشهد أمس فلسطينيان اثنان، وأصيب آخران، واعتقل أكثر من مئة جراء اعتداءات الاحتلال على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وارتفع عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 63 شهيداً، وأكثر من 1250 جريحاً.

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