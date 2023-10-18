حزب إسباني يطالب حكومة بلاده بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)

مدريد-سانا

طالبت الأمينة العامة لحزب بوديموس الإسباني ووزيرة الحقوق الاجتماعية في الحكومة الإسبانية أيوني بيلارا بتعليق العلاقات الدبلوماسية بشكل عاجل وفوري مع “إسرائيل”، وفرض عقوبات على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وتقديمه أمام محكمة الجنايات الدولية وحظر الأسلحة على “إسرائيل”.

وقالت بيلارا في تصريح اليوم: “لقد طلبت من الحزب الاشتراكي شريكنا في الحكومة أن يأخذ على محمل الجد النضال ضد هذه الإبادة الجماعية المخطط لها والتي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب علينا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بشكلٍ عاجل وفوري”.

كما طالبت بإجراء نقاش على المستوى الأوروبي لتطبيق عقوبات اقتصادية نموذجية ضد جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الإبادة الجماعية، وخاصة نتنياهو.

يشار إلى أن إسبانيا تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc