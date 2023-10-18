القضاء الإيراني: تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

أعلن القضاء الإيراني عن تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني ورفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني.

وخلال تجمع اليوم تنديداً بجرائم الكيان الصهيوني، قال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي: “تم تشكيل مجموعة عمل من المحامين المستقلين والمدافعين عن المظلومين، وعقدت عدة لقاءات بالتعاون مع المحامين في نقابة المحامين ومركز محامي السلطة القضائية، إضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء، وسنتخذ القرارات النهائية قريباً ونلخصها لمتابعة الإجراءات المناسبة في المحافل الدولية”.

ولفت إلى أنه تواصل مع الأجهزة القضائية في العديد من المحافل الدولية ومع السلطات القضائية في الدول الإسلامية للتعامل بشكل قانوني مع جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في غزة مستمر منذ أكثر من بضعة عقود، والنتيجة أن أكثر من 100 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، فضلاً عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم.

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