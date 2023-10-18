مظاهرات في مدن وعواصم عربية تنديداً بمجزرة مستشفى المعمداني

عواصم-سانا

تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمان اليوم تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، غداة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني، وراح ضحيتها المئات من النساء والأطفال والشيوخ.

وردد المشاركون في المظاهرات التي جرت قرب سفارة الاحتلال في عمان العديد من الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف عدوانه على القطاع.

كما شهدت العاصمة التونسية اليوم تظاهرة طلابية منددة بالعدوان الصهيوني ومجازره بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

ووفق صحيفة “الشروق” التونسية انطلق الطلبة التونسيون عبر شارع الحبيب بورقيبة من أمام المسرح البلدي إلى مقر السفارة الفرنسية في تونس، حيث تجمعوا ورفعوا العلمين الفلسطيني والتونسي، كما هتفوا ضد الصهيونية، مطالبين بطرد سفراء الدول الداعمة لـ “إسرائيل” لدى تونس.

كما جرت في بعض المدن اللبنانية وقفات احتجاجية تضامناً مع غزة، ومنها مدينة طرابلس التي شهدت اعتصاماً تضامنياً نظم في مستشفى طرابلس الحكومي وأدان المشاركون فيه استهداف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، وأعربوا عن تضامنهم مع ذوي الضحايا من الأطباء والممرضين والمدنيين، مؤكدين أن استهداف المستشفيات مرفوض بكل مقومات القانون الإنساني والطبي.

كما شهدت العاصمة المصرية القاهرة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية ضد المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

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