وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شقبا بمدينة رام الله بالضفة الغربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قوات الصاعقة: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني تزيد تصميم الشعب الفلسطيني على متابعة النضال
2023-10-18
اتحاد نقابات العمال العرب: ضرورة وقف العدوان على غزة واتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين
2023-10-18
القيادة المركزية لحزب البعث: إرهاب العصابات الصهيونية لن يزيد المقاومة إلا إصراراً على المواجهة
2023-10-18
انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بمشاركة سورية
2023-10-17
البطريرك يوحنا العاشر: جهود بطاركة أنطاكية أسفرت عن قيام نهضة رعائية وتجديد ثقافي وروحي
2023-10-17
الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدانماركي للاجئين التعاون بمجال الخدمات المجتمعية
2023-10-16
السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية
2023-10-16
محليات
عملية طوفان الأقصى وتداعياتها في ملتقى سياسي في لجنة دعم الشعب الفلسطيني بدمشق
2023-10-18
توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية في قرية تل صارم بريف اللاذقية
2023-10-18
وقفة تضامنية لنقابة صيادلة سورية وفروعها دعماً للمقاومة وتنديداً بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة
2023-10-18
سورية تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا مستشفى المعمداني بقطاع غزّة
2023-10-18
مجلس الشعب: جريمة مستشفى المعمداني أشنع مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوانه الأخير على غزة
2023-10-18
دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي… اتحاد الفلاحين ينفذ وقفة تضامنية
2023-10-18
الحرارة للارتفاع وأجواء باردة ليلاً على المرتفعات
2023-10-18
رياضة
منتخب سورية للريشة الطائرة أولاً ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 15 وثانياً بفئة تحت 17 عاماً
2023-10-18
إنجلترا تفوز على إيطاليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024
2023-10-18
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الكويتي ودياً
2023-10-17
إعلان تشكيلة منتخب سورية للرجال بكرة القدم في مباراته الودية مع نظيره الكويتي
2023-10-17
سبعة من جرحى الوطن يشاركون في الدورة الآسيوية البارالمبية الرابعة في الصين
2023-10-17
جهاد الباعور ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم
2023-10-16
منتخب سورية للريشة الطائرة يواصل تألقه ببطولة غرب آسيا لفئتي تحت 15 و17 عاماً
2023-10-16
اقتصاد
بمشاركة اتحاد غرف التجارة السورية… انطلاق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب غداً في العاصمة الأردنية عمان
2023-10-17
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية
2023-10-17
16 ضبطاً تموينياً مخالفاً في درعا
2023-10-17
تراجع أسعار النفط
2023-10-17
إنتاج أكثر من 850 ألف غرسة حراجية ومثمرة في ريف دمشق
2023-10-16
مؤشر بورصة موسكو يرتفع ليقترب من أعلى مستوى له خلال عام
2023-10-16
تراجع أسعار النفط
2023-10-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا مستشفى المعمداني بقطاع غزّة
مجلس الشعب: جريمة مستشفى المعمداني أشنع مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوانه الأخير على غزة
سورية: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي
أمام الرئيس الأسد… صباغ يؤدي اليمين الدستورية نائباً لوزير الخارجية والمغتربين
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتعلقة بعملها
وحدات من قواتنا المسلحة تدمر مواقع التنظيمات الإرهابية ومقرات قيادتها في ريف إدلب- فيديو
الجيش يسقط ويدمر عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب
مجلس الوزراء يحدد السعر التأشيري للقمح للموسم الزراعي القادم بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام
2837 شهيداً ونحو 12 ألف جريح جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
في وقفة تضامنية… عمال سورية ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
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المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في جل العلام وزرعيت والبحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبالة الناقورة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شقبا بمدينة رام الله بالضفة الغربية
2023-10-18
2023-10-18
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المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في جل العلام وزرعيت والبحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبالة الناقورة
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