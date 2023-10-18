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عــاجــل المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في جل العلام وزرعيت والبحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبالة الناقورة

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شقبا بمدينة رام الله بالضفة الغربية

2023-10-18

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المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في جل العلام وزرعيت والبحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبالة الناقورة

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