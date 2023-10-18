مجزرة مستشفى المعمداني… إدانات عربية لها ودعوات لإنهاء العدوان الإسرائيلي

عواصم-سانا

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل أن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الخطوط الحمراء وضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، مجدداً موقف الجزائر شعباً وحكومة الداعم للشعب الفلسطيني.

وخلال جلسة علنية للمجلس اليوم، ندد قوجيل بالمجازر التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومنها مجزرة المستشفى المعمداني، وانتقد صمت بعض البلدان المدعية لحقوق الإنسان تجاه المجازر الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في غزة.

كما أدانت وزارة الخارجية السودانية اليوم المجزرة الفظيعة التي ارتكبتها “إسرائيل” بقصفها مستشفى المعمداني بغزة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن بيان لوزارة الخارجية: “إن الحكومة السودانية تدين بأقوى العبارات المجزرة البشرية الفظيعة التي ارتكبتها “إسرائيل” الليلة الماضية بقصفها مستشفى المعمداني بغزة، ما نتج عنه استشهاد مئات من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وبينهم الأطفال والنساء”.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المغرب تدين بشدة قصف القوات الإسرائيلية مستشفى المعمداني في القطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات، مؤكدة على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

كما أدانت جيبوتي بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة، وأعربت عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

واستنكرت الصومال الجريمة الإسرائيلية، وأكدت أن ما تقوم به “إسرائيل” في غزة يعتبر خرقاً سافراً وغير مبرر وعملاً يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، والقيم الإنسانية، ومنها القانون الإنساني، وطالبت بتدخل فوري لوقف الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينون في غزة.

وفي السياق ذاته نددت موريتانيا بالجريمة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.

وطالبت الحكومة الموريتانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له.

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