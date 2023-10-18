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اشتية يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لعلاج جرحى القطاع وإيصال الأدوية والكهرباء والمياه إليه

2023-10-18

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج أكثر من 12 ألف جريح، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم الثاني عشر، والعمل على إيصال الأدوية والكهرباء والمياه إليه.

وذكرت وكالة وفا أن اشتية أوضح خلال لقائه ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب اليوم أن مستشفيات القطاع تعاني جراء حصار الاحتلال من نقص كبير في الطواقم والمعدات، وهي غير قادرة على التعامل مع هذا العدد الهائل من الجرحى.

وشدد اشتية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال، محذراً من أن الكارثة الإنسانية تتسارع وتتفاقم في القطاع بسبب نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، لافتاً إلى مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين لضمان إيصال الأدوية والكهرباء والمياه إلى غزة.

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