المقاومة الفلسطينية: الاحتلال الفاشي هو المسؤول المباشر عن مجزرة مستشفى المعمداني

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول المباشر عن مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المقاومة قولها في بيان اليوم: الاحتلال الفاشي هو الذي هدد مستشفى المعمداني بالقصف مع 22 مستشفى ومركزاً طبياً آخر، بمن فيها من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى، وقصف 23 سيارة إسعاف وقتل أكثر من 25 طبيباً مع عائلاتهم، وهو الذي قتل أكثر من 3000 فلسطيني 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء بتدمير أحياء سكنية كاملة و120 ألف وحدة سكنية على رؤوس قاطنيها حتى اللحظة.

وشددت المقاومة على أن الاحتلال الفاشي الذي قدم أكثر من رواية حول المجزرة منذ الساعة الأولى لوقوعها هو المسؤول المباشر عن هذه المجزرة المروعة التي جرت على الهواء مباشرة بقوة نارية أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال.

وطالبت المقاومة الأمم المتحدة وجميع الدول إدانة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ووقف العدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي تجري بقرارات من قادة الاحتلال على الهواء مباشرة وفي مؤتمراتهم الصحفية التي تابعها وسمعها العالم أجمع.

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