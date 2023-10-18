النائب الأسبق لحود: المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة فاقت جرائم النازية

بيروت-سانا

أكد النائب اللبناني الأسبق إيميل لحود أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة الليلة الماضية فاقت جرائم النازية، وكانت أشنع أخلاقياً وإنسانياً.

وقال لحود في تصريح خاص لمراسل سانا: “إن إفلاس العدو الإسرائيلي على المستوى السياسي جره إلى تصرف غير متوازن بعد الإنهيار المعنوي الشامل للكيان جراء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الحالي”.

وأضاف لحود: إنه “رغم المجازر الهمجية للعدو الصهيوني فإن المنتصر هو الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة ومهما ستكون الخطوات القادمة فكلها ستصب في هذا الإنتصار”، لافتاً إلى أن أساس المشاكل في منطقتنا هما إسرائيل وأمريكا.

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