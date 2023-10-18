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القيادة المركزية لحزب البعث: إرهاب العصابات الصهيونية لن يزيد المقاومة إلا إصراراً على المواجهة

2023-10-18

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الحزب يثق تماماً بأن إرهاب العصابات الصهيونية لن يزيد المقاومة إلا إصراراً على المواجهة بهدف استعادة فلسطين حرة عربية، وتخليص البشرية من شرور هذه العصابات الإرهابية.

وأشارت القيادة في بيان لها اليوم إلى أن وحشية الصهاينة وجرائمهم تخطت كل الحدود، وأكدت أنهم ليسوا بشراً وإنما هم كائنات دمها الإرهاب وسلوكها قتل الأطفال والنساء والمرضى في المستشفيات، مبينة أنه لا يمكن إيجاد تعبير يصف ما قامت به العصابات الصهيونية في قصفها لمشفى المعمداني وغيرها من المشافي في غزة.

واعتبرت القيادة في بيانها أن هذا الاعتداء إرهاب ضد الإنسان والإنسانية والقيم التي يؤمن بها كل إنسان سوي في هذا العالم، مشيرة إلى أن العصابات الصهيونية لديها أخطر أنواع السلاح ووسائل التدمير والإبادة التي تزودها به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من حكومات الناتو الأخرى.

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