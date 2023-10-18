الرئيس التونسي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني

تونس-سانا

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، مطالباً بأن يشمل تطبيق القوانين الإنسانية الشعب الفلسطيني بشكل واضح.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن سعيد قوله خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي اليوم: إن “المجازر التي نشهدها كل يوم بحق الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري تتم في ظل صمت دولي والعالم كله يرى هذه الجرائم”، مضيفاً: إن “آلة الحرب الصهيونية بدعاية إعلامية كاذبة وبتواطؤ الكثيرين تدعي مرة أخرى أنها ضحية، ولكن الإعلام الغربي نفسه سفه ادعاءاتهم وأكاذيبهم وفند تصريحاتهم”.

ولفت سعيد إلى أن الدول الغربية هي من وضعت هذه القوانين التي تتشدق بها حول حقوق الإنسان ثم تنكرت لها، متسائلاً “تحت أي ذريعة يمكن أن تتذرع أي عاصمة في العالم عندما يستهدف الأطفال وهم في البيوت أو بالمستشفيات وتتطاير أشلاء أجسادهم البريئة”.

وشدد سعيد على أن موقف تونس تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتم الحياد عنه، مطالباً كل شعوب العالم وكل إنسان حر بأن يستبطن الحد الأدنى من القيم الإنسانية وأن يتحرك من أجل وقف هذه المذابح ووضع حد لعربدة الحركة الصهيونية وجرائمها، ومساندة الشعب الفلسطيني ومناصرته لاسترجاع حقه.

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