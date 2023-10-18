بوتين: روسيا والصين تتمسكان باحترام حق الدول في انتهاج طريقها الخاص بالتنمية

بكين-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين تسعيان بشكل مشترك للتطور المستدام والرخاء الاجتماعي، وتتمسكان بالتعاون المتكافئ واحترام حق الدول في انتهاج طريقها الخاص بالتنمية.

ونقل موقع آر تي عن بوتين قوله في كلمة أمام منتدى “حزام واحد طريق واحد” المنعقد في العاصمة الصينية بكين: “إن مبادرة الحزام والطريق التي قدمتها الصين سيكون لها دور في حل المشكلات الإقليمية والدولية الحالية، لافتاً إلى أن موسكو وبكين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي على المدى الطويل”.

وأضاف بوتين: “كل واحد منا عند بدء عمل تجاري كبير بالطبع يتوقع أن يكون ناجحاً، ولكن مع هذه الأبعاد العالمية التي بدأها الرئيس الصيني قبل عشر سنوات بصراحة كان من الصعب توقع أن كل شيء سينجح، لكن أصدقاءنا الصينيين يحصدون نتائجه بالفعل، ونحن سعداء جدا بهذه النجاحات، لأنها تهم الكثيرين منا”.

وأشار بوتين إلى الخطط الرئيسية طويلة الأجل التي بدأت بالفعل في التنفيذ العملي، والتي تكمل العديد من مشاريع البنية التحتية في أوراسيا، مؤكداً أنهما معا يجعلان من الممكن إنشاء إطار واحد للنقل والخدمات اللوجستية.

ودعا بوتين جميع الدول المهتمة للتعاون على طريق بحر الشمال، مشدداً على أن إنشاء طرق نقل وتجارة جديدة يعكس تغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي والدور الذي بدأت تقوم به دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب العالم ومراكز النمو والتنمية الأخرى.

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