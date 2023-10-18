شي جين بينغ: مبادرة الحزام والطريق تعزز التعاون والفرص بين كل الأطراف

بكين-سانا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: إن مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها بلاده وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً وتعزز التعاون والفرص بين كل الأطراف.

وأضاف جين بينغ في كلمة له خلال افتتاح منتدى “حزام واحد طريق واحد” في بكين صباح اليوم: إن “الصين تحاول أن تركز نفسها كدولة مركزية عبر الحداثة والمعاصرة، حيث ستدخل شراكات تجارية مع المزيد من الدول، وستزيل جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التصنيع”، مشدداً على أن “ما نقف ضده هو العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي والفصل وتعطيل سلاسل التوريد”.

وتوقع الرئيس الصيني أن يتجاوز حجم التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات 32 تريليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن الصين أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، وأصبحت أيضا مصدراً رئيسياً للاستثمار لعدد متزايد من الدول.

وافتتح منتدى “حزام واحد طريق واحد” في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.

و”حزام واحد، طريق واحد”، هي مبادرة دولية اقترحها الرئيس شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وإفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc