الدفاع الروسية: إسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود خلال ساعات الليل الماضية.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة”، موضحة أن وسائط الدفاع الجوي دمرت جميع المسيرات فوق مناطق بيلغورود وكورسك ومياه البحر الأسود.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أعلن في وقت سابق صباح اليوم أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيراً إلى أنه لا توجد إصابات أو خسائر جراء ذلك حتى الآن.

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