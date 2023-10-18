ميدفيديف: مجزرة مشفى المعمداني جريمة حرب وواشنطن مسؤولة عنها

موسكو- سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة يشكل “جريمة حرب”، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وكتب ميدفيديف على قناته في “تلغرام”: “من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى المعمداني في قطاع غزة يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال بعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة، والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري”.

ولفت ميدفيديف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلن كذباً مهمتها العالمية في حماية القيم الديمقراطية تتحمل مسؤولية هذه المجزرة.

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