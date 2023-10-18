حداداً على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني.. الرئيس عباس يعلن الحداد ثلاثة أيام

القدس المحتلة-سانا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن عباس أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام إكراماً لشهداء مجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.

من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف لمستشفى المعمداني هو جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية ويجب محاسبة سلطات الاحتلال عليها في المحاكم الدولية.

وشدد أبو ردينة على أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة قبل 11 يوماً والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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