توالي الإدانات العربية والدولية لجريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني بغزة

عواصم- سانا

توالت الإدانات العربية للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مستشفى المعمداني بمدينة غزة ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد وإصابة ما يزيد على 600 إضافة إلى المئات تحت الأنقاض.

واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى، مجددة دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أدانت فنزويلا مجزرة الاحتلال الوحشية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي تنتهك بشكل صارخ حقوقه التي كفلتها المواثيق الدولية.

من جهته مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل قال: “إن الأخبار الواردة من مستشفى المعمداني في غزة تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام”.

وأضاف بوريل في تغريدة له على تويتر: “مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ ويجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها”.