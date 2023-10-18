العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

بغداد-سانا

أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام ولاءً وإكراما لأرواح شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في قطاع غزة وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “بينما تعمل الجهود الطيبة من أنحاء العالم كافة، على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الهجمة البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني، تأتي الأنباء لتحمل معالم جريمة حرب كاملة”.

وأكد العوادي أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة في غاية التحلل من كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية، عبر قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة ما تسبب في استشهاد المئات من الأطفال والنساء والمصابين والجرحى.

وأوضح العوادي أن كيان الاحتلال بهذه المجزرة البشعة يكون قد مضى بعيداً في تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، في عدوان يمتد إلى ماضيه المخزي في ارتكاب المجازر من قانا وصبرا وشاتيلا، وصولا إلى جريمته النكراء الحاضرة.

واعتبر العوادي أن وطأة حمل المسؤولية ارتفعت على المجتمع الدولي وعلى كل مراقب يرى هذه التجاوزات من جانب الصهاينة، حيث أصبح العالم بأسره مدعوا إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب، من أجل وقف آلة الموت الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الكيان واهم إذا اعتقد بأنه سيصفّي القضية الفلسطينية بمثل هذه المجازر.

ودعا بيان الحكومة العراقية العرب والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبنّي موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان القبيح السافر، مجددا موقف العراق الثابت والمبدئي من حق الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه وترابه الوطني، وأنه لا تراجع عن نيل هذا الحق الذي لن يسقط بالتقادم مع الزمن، ولن يزداد إلا رسوخا.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة الأنباء العراقية /واع/ عن وزارة الخارجية العراقية إدانتها في بيان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة بمن فيه، مجددة موقف العراق الثابت والمبدئيّ من القضية الفلسطينية، التي كانت ولاتزال القضية المُحورية.

وطالبت الخارجية بوقفِ الاعتداءات الإجرامية على الفلسطينيين الآمنين والتي تعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ، ولأبسط قيم الإنسانيَّة، داعية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم وإدانتها، لما تشكله من تهديد وشيك للأمن الجماعي على مستوى المنطقة.

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