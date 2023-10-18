نقابة الصحفيين المصريين تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني في مستشفى المعمداني

القاهرة-سانا

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهدافه المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكداً أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية.

واستنكر المجلس في بيان أصدره الليلة صمت العالم المتخاذل، أمام حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، مطالباً بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.

وحمّلت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسؤولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح.

وقطع مجلس نقابة الصحفيين المصريين انعقاده في جلسته الدورية اليوم، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية، التي استهدفت المرضى والجرحى في المستشفى الأهلي المعمدانى بغزة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الصحفيين إلى وقفة احتجاجية يوم غد لإعلان موقفهم الواضح، دعماً للفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني معلناً رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة، ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء، أو في أي مكان آخر.

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