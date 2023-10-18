SCS-NET
الشريط الإخباري

مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية تنديداً بمجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني

2023-10-17

القدس المحتلة- سانا

شهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات حاشدة تنديداً بالمجزرة الوحشية التي ارتكبنها قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصفها مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في مدن رام الله ونابلس وطوباس والخليل وقلقيلية رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال في غزة وصوراً لضحايا المجازر الإسرائيلية والدمار في القطاع المحاصر.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

تنديداً بالعدوان المتواصل على غزة… وقفات تضامنية في عدة مدن بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفات تضامنية اليوم في عدة مدن بالضفة الغربية المجتمع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved