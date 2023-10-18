مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية تنديداً بمجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني

القدس المحتلة- سانا

شهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات حاشدة تنديداً بالمجزرة الوحشية التي ارتكبنها قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصفها مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في مدن رام الله ونابلس وطوباس والخليل وقلقيلية رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال في غزة وصوراً لضحايا المجازر الإسرائيلية والدمار في القطاع المحاصر.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

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