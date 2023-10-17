مظاهرات حاشدة في عواصم عربية تنديداً بمجزرة مستشفى المعمداني

عمان-سانا

خرجت مظاهرات في عواصم عربية عدة استنكاراً لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وعمت مظاهرات الاستنكار مدينة رام الله والخليل في الضفة الغربية، كما خرجت مظاهرات منددة في تونس وبيروت احتجاجاً على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

فيما دعت فعاليات سياسية وشعبية في الجزائر إلى الخروج بمظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستنكاراً بالصمت الدولي المطبق عن المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وفي الأردن حاول متظاهرون اقتحام مبنى سفارة الاحتلال في عمّان على خلفية مجزرة المستشفى في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي.

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