الخارجية الإيرانية: جريمة الكيان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة وحشية ومشينة

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد مستشفى المعمداني في غزة التي أدت إلى استشهاد وجرح مئات المرضى العزل.

ووصف كنعاني في تصريح مساء اليوم هذا العمل بأنه “جريمة حرب وحشية وإبادة جماعية”، معتبراً أن ارتكاب الكيان الصهيوني هذه الجريمة المشينة البشعة والمروعة أظهر مرة أخرى شراسته ووحشيته وأثبت انتهاكه مبادئ وقواعد القانون الدولي في أثناء الحرب.

وأعرب كنعاني عن تضامن حكومة وشعب إيران العميق مع الشعب الفلسطيني والمقاومة وخاصة عائلات شهداء هذه الجريمة النكراء، مشدداً على أن دماء شهداء هذه الجريمة ستعزز عزيمة الشعب الفلسطيني.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيراني إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمسؤوليته الدولية وأن يسارع في التحقيق ومحاكمة المجرمين الصهاينة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

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