مصر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

القاهرة-سانا

أدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وجرح مئات المرضى الأبرياء الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم: إن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يشكل “انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية”، مطالبة “إسرائيل” بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

كما طالبت مصر في بيانها جميع دول العالم ولا سيما الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، مشددة على وجوب توقف كيان الاحتلال عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كما أدان الامين العام لجامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط جريمة الاحتلال العدوانية بتعمد قصف المشفى في غزة بنزلائه العزل.

وقال عبر تويتر: إن الجامعة العربية توثق جرائم الحرب الإسرائيلية ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفوراً.

وكان الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على المشفى أسفر في حصيلة غير نهائية عن ارتقاء خمسمئة شهيد وجرح أكثر من ستمئة آخرين.

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