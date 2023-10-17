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عبداللهيان: المساعدات الإنسانية الإيرانية جاهزة للإرسال إلى غزة

2023-10-17

طهران- سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استمرار المشاورات لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية المقدمة من إيران جاهزة للإرسال إلى القطاع وفقاً للقوانين الدولية.

وقال عبد اللهيان خلال حضوره اجتماعا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم:” إن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة”.

وتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم غد.

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