مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تسفر عن استشهاد 500 فلسطيني وإصابة 600 آخرين

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة جديدة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين بعد قصفها مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن غارة عنيفة على ساحة المستشفى الذي كان يضم مئات المرضى والجرحى وآلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه بعد أن دمرت منازلهم بحثاً عن مكان آمن جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 600 آخرين، مشيرة إلى أن المئات لا يزالون تحت الأنقاض.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc