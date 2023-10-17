التعاون الخليجي يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار عن قطاع غزة

مسقط-سانا

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع.

وشدد المجلس في بيانه الختامي لدورته الاستثنائية الثالثة والأربعين في العاصمة العمانية مسقط تلاه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والأمين العام لدول المجلس الخليجي جاسم محمد البديوي على ضرورة ضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لأهالي قطاع غزة.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه محذراً من أي محاولات لتهجيره، داعياً إلى حمايه المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

وطالب المجلس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، معلناً عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمه 100 مليون دولار.

كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل، مؤكداً موقفه الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقرار حق تقرير المصير الشعب الفلسطيني وإقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.

وناشد المجلس الوزاري لدول الخليج العربية المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد أهالي غزة العزل والشعب الفلسطيني برمته.

كما ناشد المجلس الوزاري في ختام بيانه مجلس الأمن الدولي تنفيذ قراراته السابقة ذات الصلة واعتماد قرار يضمن امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لاجتياح غزة أو الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها.

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