الخارجية الإيرانية: قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالاتفاق النووي سياسي وغير مبرر

طهران- سانا

أدانت وزارة الخارجية الايرانية قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بالتنصل من التزاماته حيال بنود الاتفاق النووي.

وأكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريح اليوم أن هذا القرار أحادي وغير قانوني وغير مبرر سياسياً وينم عن سوء النوايا ويتعارض مع وعود ومواقف الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث “فرنسا وبريطانيا وألمانيا”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعث رسالتين إلى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي “جوزيب بوريل” باعتباره منسق اللجنة المشتركة للاتفاق وأبلغه بالموقف الإيراني الرافض لقرار الاتحاد والترويكا الأوروبية الاخير حيال بنود الاتفاق النووي التي تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 8 أعوام من توقيعه.

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