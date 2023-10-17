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منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الكويتي ودياً

2023-10-17

أبو ظبي-سانا

خسر منتخب سورية بكرة القدم للرجال أمام نظيره الكويتي بهدف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هدف منتخبنا الوحيد في الدقيقة 17 عبر عمر السومة.

وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا في الإمارات العربية المتحدة تحضيراً لاستحقاقاته القادمة.

يشار إلى أن تشكيلة منتخبنا في المباراة ضمت: إبراهيم عالمة وخالد كردغلي ومؤيد الخولي وثائر كروما وعبد الرحمن ويس وعمار رمضان وإيزاكيل العم ومحمد عثمان ومحمود المواس ومارديك مارديكيان وعمر السومة.

محمد الخاطر

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