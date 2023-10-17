مقتل أمريكي من أصول إفريقية على يد مسؤول في ولاية جورجيا الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية مقتل رجل أمريكي متحدر من أصول إفريقية بالرصاص على يد مسؤول في الولاية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مكتب التحقيقات في جورجيا قوله: إن “نائباً في مقاطعة كامدن أوقف ليونارد كيور الأمريكي من أصول إفريقية أثناء قيادته سيارته ليترجل منها بناء على طلب النائب وبحسب المعلومات الأولية وبعد جدال بين الطرفين استخدم النائب مسدس صعق مراراً لإخضاع كيور لأوامره، وعندما لم يفلح سحب بندقيته وأطلق النار عليه، ما أسفر عن مقتله على الفور”.

ووفقا للسلطات فإن كيور كان في طريق عودته من فلوريدا بعد أن أمضى أكثر من 16 عاماً في السجن بسبب إدانة خاطئة.

وانتشرت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ظاهرة ما يسمى “تفوق العرق الأبيض” في الولايات المتحدة رغم الشعارات المزيفة التي تتبجح بها واشنطن وصناع القرار فيها حول الحرية والعدالة والمساواة.

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