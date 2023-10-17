أنشطة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودورات للإسعافات الأولية في درعا

درعا-سانا

ضمن نشاطات حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الجاري وبالتزامن مع الشهر الوردي، نفذت عيادة ضاحية اليرموك التابعة لفرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا ندوة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي استهدفت طالبات مدرسة الضاحية المحدثة.

مقدمة المشورة الصحية في عيادة الضاحية علا إبراهيم تحدثت عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وقدمت شرحاً للطالبات حول كيفية الفحص الذاتي، مبينة أن الكشف المبكر يرفع نسب الشفاء.

وأشارت إبراهيم إلى أن النساء اللاتي تزيد أعمارهن على 40 سنة أو لهن قصة وراثية أو أنجبن في سن متأخرة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، مبينة أن الإصابة تتزايد لأسباب تتعلق بعدم الإنجاب أو الزواج المتأخر وعدم اتباع الإرضاع الطبيعي والإدمان على الكحول والبدانة وغيرها.

من جهة ثانية نفذ فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا وبدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر على مدار الأيام الماضية أنشطة توعوية في الشهر الوردي لسرطان الثدي، ودورات للإسعاف الأولي.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لـ سانا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الوعي لدى السيدات بأعراض سرطان الثدي، إضافة لتدريبهن على كيفية الفحص الذاتي للكشف المبكر عنه وإرشادهن لكيفية الوقاية منه، لافتاً إلى أن المتطوعين قدموا خلال الحملة تعليمات الفحص على جهاز الماموغرام والذي يساعد في الكشف عنه قبل الشعور بالكتلة.

وبين المسالمة أنه تم أيضاً تنفيذ دورتين للإسعافات الأولية بين فئات المجتمع ومن ضمنها طلبة الجامعات للإلمام بمبادئ الإسعاف التي تساعد على إنقاذ حياة الكثيرين في الحالات الطارئة بمشاركة 50 متدرباً من المجتمع المحلي لمدة 5 أيام حصلوا خلالها على معلومات أساسية حول معالجة الكسور والجروح والحروق والإصابات التنفسية والإنعاش القلبي والتسممات.

رضوان الراضي وقاسم المقداد

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