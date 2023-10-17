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طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام

2023-10-17

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات مطرية متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وخاصة فوق المناطق الغربية والشمالية الغربية والجزيرة.

وليلا يكون الجو بارداً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم في الساعة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق26 / 12
المنطقة الجنوبية23 / 13
المرتفعات الجبلية19 / 10
المنطقة الوسطى25 / 18
المنطقة الساحلية27 / 19
المنطقة الشمالية26 / 14
منطقة الجزيرة27 / 16
المنطقة الشرقية29 / 15
منطقة البادية28 / 14

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