الصين تدعو (إسرائيل) للاستجابة لنداءات المجتمع الدولي وفتح ممر إغاثة إنساني إلى داخل قطاع غزة

نيويورك-سانا

دعت الصين اليوم (إسرائيل) للاستجابة لنداءات المجتمع الدولي، وفتح ممر إغاثة إنساني إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلق بلاده البالغ حيال فرض (إسرائيل) حصاراً كاملاً على قطاع غزة وتهديدها بالإجلاء الطارئ للسكان في شمالي القطاع، مشيراً إلى أن الصين صوتت لصالح مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

كما طالب تشانغ مجلس الأمن الدولي بلعب دور مسؤول في دعم الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة واستئناف إمدادات المياه والكهرباء والوقود إلى القطاع .

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