انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بمشاركة سورية

بكين-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق (حزام واحد – طريق واحد) بمشاركة سورية في العاصمة الصينية بكين، تحت عنوان (التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين) وتستمر لمدة يومين.

وينعقد المؤتمر في الذكرى العاشرة للمبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيبحث في التقدم الكبير الذي أحرزته المبادرة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي الكبير على التنمية المستدامة في الدول الأعضاء ودورها في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار والتجارة وانتشار خطوط النقل والشحن إضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الثقافة والسياحة وتحسين مستوى المعيشة ورفاهية السكان.

ويشارك مجلس الأعمال السوري الصيني في المؤتمر بوفد يضم محمد نذير الحفار رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس، ومصان نحاس رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات، ومازن حسن رئيس لجنة قطاع الأعمال من بين 4000 مشارك يمثلون وفود 140 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية بينهم رؤساء جمهوريات وحكومات ورؤساء منظمات دولية ومسؤولون وزاريون وممثلو مجتمع رجال الأعمال.

وانضمت سورية إلى المبادرة في كانون الثاني 2022 في مذكرة تفاهم موقعة مع الصين لتعميق التعاون بين البلدين والاستفادة من مساهمة الشركات الصينية في إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في سورية، إضافة إلى أن انضمام سورية يهدف إلى المواءمة بين المبادرة واستراتيجية سورية في التوجه شرقاً.

يذكر أن المبادرة فتحت آفاقاً واسعة في التعاون بين الصين والدول الأعضاء وإنشاء أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية بعد أن قدمت مجموعة من المقترحات لربط مجموعة من الطرق البحرية والبرية لتسهيل التبادل التجاري مع الدول المجاورة وإنشاء مناطق تجارية ومحطات توليد كهرباء وسوق موحد كبير وتنمية التبادل الثقافي وتعزيز التفاهم بين الدول الأعضاء.

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