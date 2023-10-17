تنديداً بالعدوان المتواصل على غزة… وقفات تضامنية في عدة مدن بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفات تضامنية اليوم في عدة مدن بالضفة الغربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي عشر.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في مدن طولكرم والبيرة ونابلس وبيت لحم رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، مؤكدين أن مجازر الاحتلال في غزة تعد إرهاباً منظماً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وشدد المشاركون على أن هذه الأعمال الوحشية التي يقوم بها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة واستهدافه للبنية التحتية والمشافي وسط استمرار الحصار تضاف إلى جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني كله في ظل استمرار الصمت الدولي إزاءها.

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