إعلان تشكيلة منتخب سورية للرجال بكرة القدم في مباراته الودية مع نظيره الكويتي

أبو ظبي-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم هيكتور كوبر التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا مباراته الودية اليوم مع نظيره الكويتي على ملعب شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وضمت التشكيلة.. إبراهيم عالمة وخالد كردغلي ومؤيد الخولي وثائر كروما وعبد الرحمن ويس وعمار رمضان وإيزاكيل العم ومحمد عثمان ومحمود المواس ومارديك مارديكيان وعمر السومة.

وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخبنا تحضيراً لاستحقاقاته القادمة.

محمد الخاطر

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