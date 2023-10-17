التربية تصدر تعليمات التسجيل لامتحانات ما يعادل الشهادات العامة والمواد المتممة لها

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات التسجيل لامتحانات ما يعادل الشهادتين الثانوية العامة والفنية وشهادة التعليم الأساسي والمواد المتممة لها، وللشهادات التي يمنحها مركز تدريب دمشق التابع لوكالة الغوث الدولية في سورية لدورة تشرين الثاني 2023.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من تشرين الثاني القادم ويستمر لغاية يوم الخميس الـ 23 منه في مديرية الامتحانات في وزارة التربية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأوراق المطلوبة ومواعيد الامتحان لزيارة صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc